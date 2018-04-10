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Kaynanasına kızdı iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Gaziantep’te kaynanası ile tartışan gelin cinnet getirdi. Çocukların defalarca kez bıçaklayan anne, iki katlı evin terasından atlayarak intihar etti. İki çocuğu ölen anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

android-time 01:01 10 Nisan 2018
Haberler Gündem
Kaynanasına kızdı iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Gaziantep’te kaynanası ile tartışan gelin cinnet getirdi. Çocukların defalarca kez bıçaklayan anne, iki katlı evin terasından atlayarak intihar etti. İki çocuğu ölen anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanası Emine K. ile tartıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan eşi Cuma'nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu 2. Kata çıktı. Mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa'yı defalarca kez bıçaklayan anne, ikinci katın terasından kendisini aşağıya bıraktı.

GAZİANTEP'TE KAYNANASI İLE TARTIŞAN GELİN ÖZLEM K, CİNNET GETİRDİ.

GAZİANTEP’TE KAYNANASI İLE TARTIŞAN GELİN ÖZLEM K, CİNNET GETİRDİ.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan anne Özlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasındaki Acil Servise götürüldü. Kanlar içerisinde kalan çocukların olay yerinde öldüğü belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.
Küçük çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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