Kayseri seçim sonuçları belli oldu: 24 Haziran 2018 Kayseri Cumhurbaşkanlığı resmi olmayan sonuçları…

Kayseri seçim sonuçları belli oldu! Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde aldığı oy ve çıkardığı milletvekili sayısı açıklandı. Kayseri 24 Haziran 2018 seçim sonuçları resmi olmayan verilere göre açıklandı. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerinde Kayseri'deki seçim sonuçları.

Kayseri seçim sonuçları açıklandı. 2018 seçim sonuçları ile hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri belli oldu. Kayseri de sonuçların açıklandığı önemli illerden. Peki Kayseri’de seçim yarışında kim önce gidiyor. İşte 2018 Kayseri seçim sonuçları…İşte 24 Haziran 2018 Kayseri Cumhurbaşkanlığı resmi olmayan sonuçları

İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ:

Muharrem İnce: 157 bin 336

Meral Akşener: 75 bin 921

Recep Tayyip Erdoğan: 594 bin 346

Selahattin Demirtaş: 6 bin 875

Temel Karamollaoğlu: 9 bin 587

Doğu Perinçek: Bin 257

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

Adalet ve kalkınma Partisi: 429 bin 421

Milliyetçi Hareket Partisi: 185 bin 831

Hür Dava Partisi: 1479

Vatan Partisi: 1274

Halkların Demokratik Partisi: 16 bin 193

Cumhuriyet Halk Partisi: 103 bin 603

Saadet Partisi: 14 bin 836

İyi Parti: 95 bin 270

CUMHUR İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI:

Akkışla: 2393

Bünyan: 13160

Develi:32818

Felahiye:2382

Hacılar: 7100

İncesu: 11764

Kocasinan:175122

Melikgazi: 251116

Özvatan: 2218

Pınarbaşı: 8187

Sarıoğlan:6323

Sarız: 3572

Talas: 60527

Tomarza: 11091

Yahyalı: 20176

Yeşilhisar: 7303

MİLLET İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI:

Akkışla:1596

Bünyan: 4485

Develi:7570

Felahiye:1207

Hacılar: 11026

İncesu: 3508

Kocasinan:60416

Melikgazi: 83339

Özvatan: 690

Pınarbaşı: 5601

Sarıoğlan:2731

Sarız: 2077

Talas: 29213

Tomarza: 3373

Yahyalı: 3340

Yeşilhisar: 3437

PARTİLERİN İLÇELERE GÖRE ALMIŞ OLDUĞU OY SAYISI:

Akkışla: Ak Parti 1751, MHP 242, HÜDAPAR 19, Vatan Partisi 35, HDP 38, CHP 841, SP 42, İYİ Parti 713

Bünyan: Ak Parti 8114, MHP 5046, HÜDAPAR 34, Vatan Partisi 33, HDP 416, CHP 1941, SP 340, İYİ Parti 2204

Develi: AK Parti 22154, MHP 10664, HÜDAPAR 74 Vatan Partisi 50, HDP 205, CHP 3378, SP 590, İYİ Parti 3602

Felahiye: Ak Parti 1580, MHP 802, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 9, HDP 16, CHP 714, SP 54, İYİ Parti 439

Hacılar: Ak Parti 5704, MHP 1396, HÜDAPAR 16, Vatan Partisi 11, HDP 34, CHP 507, SP 97, İYİ Parti 522

İncesu: AK Parti 8495, MHP 3268, HÜDAPAR 51, Vatan Partisi 43, HDP 659, CHP 1567, SP 326, İYİ Parti 1615

Kocasinan: Ak Parti 123782, MHP 51340, HÜDAPAR 499, Vatan Partisi 347, HDP 5291, CHP 30334, SP 4047, İYİ Parti 26035

Melikgazi: Ak Parti 178220, MHP 72896, HÜDAPAR 514, Vatan Partisi 428, HDP 6128, CHP 39795, SP 6346, İYİ Parti 37198

Özvatan: Ak Parti 1332, MHP 886, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 4, HDP 14, CHP 367, SP 36, İYİ Parti 287

Pınarbaşı: AK Parti 5098, MHP 389, HÜDAPAR 41, Vatan Partisi 32, HDP 335, CHP 1929, SP 143. İYİ Parti 3529

Sarıoğlan: Ak Parti 4156, MHP 2167, HÜDAPAR 30, Vatan Partisi 21, HDP 210, CHP 1739, SP 138, İYİ Parti 854

Sarız: AK Parti 1936, MHP1636, HÜDAPAR 14, Vatan Partisi 19, HDP 711, CHP 1103, SP 68, İYİ Parti 906

Talas: AK Parti 38885, MHP 21642, HÜDAPAR 86, Vatan Partisi 167, HDP 1843, CHP 14349, SP 1824, İYİ Parti 13040

Tomarza: AK Parti 7304, MHP 3787, HÜDAPAR 23, Vatan Partisi 28, HDP 91, CHP 1723, SP 218, İYi Parti 1432

Yahyalı: AK Parti 15505, MHP 4671, HÜDAPAR 37, Vatan Partisi 25, HDP 111, CHP 1268, SP 420, İYİ Parti 1622

Yeşilhisar: Ak Parti 5404, MHP 1899, HÜDAPAR 27, Vatan Partisi 22, HDP 91, CHP 2048, SP 147, İYİ Parti 1242

(İHA)

KAYSERİ MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

KAYSERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI