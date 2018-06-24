Kayseri seçim sonuçları belli oldu: 24 Haziran 2018 Kayseri Cumhurbaşkanlığı resmi olmayan sonuçları…

Kayseri seçim sonuçları açıklandı. 2018 seçim sonuçları ile hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri belli oldu. Kayseri de sonuçların açıklandığı önemli illerden. Peki Kayseri’de seçim yarışında kim önce gidiyor. İşte 2018 Kayseri seçim sonuçları…İşte 24 Haziran 2018 Kayseri Cumhurbaşkanlığı resmi olmayan sonuçları
İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ:
Muharrem İnce: 157 bin 336
Meral Akşener: 75 bin 921
Recep Tayyip Erdoğan: 594 bin 346
Selahattin Demirtaş: 6 bin 875
Temel Karamollaoğlu: 9 bin 587
Doğu Perinçek: Bin 257
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:
Adalet ve kalkınma Partisi: 429 bin 421
Milliyetçi Hareket Partisi: 185 bin 831
Hür Dava Partisi: 1479
Vatan Partisi: 1274
Halkların Demokratik Partisi: 16 bin 193
Cumhuriyet Halk Partisi: 103 bin 603
Saadet Partisi: 14 bin 836
İyi Parti: 95 bin 270
CUMHUR İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI:
Akkışla: 2393
Bünyan: 13160
Develi:32818
Felahiye:2382
Hacılar: 7100
İncesu: 11764
Kocasinan:175122
Melikgazi: 251116
Özvatan: 2218
Pınarbaşı: 8187
Sarıoğlan:6323
Sarız: 3572
Talas: 60527
Tomarza: 11091
Yahyalı: 20176
Yeşilhisar: 7303
MİLLET İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI:
Akkışla:1596
Bünyan: 4485
Develi:7570
Felahiye:1207
Hacılar: 11026
İncesu: 3508
Kocasinan:60416
Melikgazi: 83339
Özvatan: 690
Pınarbaşı: 5601
Sarıoğlan:2731
Sarız: 2077
Talas: 29213
Tomarza: 3373
Yahyalı: 3340
Yeşilhisar: 3437
PARTİLERİN İLÇELERE GÖRE ALMIŞ OLDUĞU OY SAYISI:
Akkışla: Ak Parti 1751, MHP 242, HÜDAPAR 19, Vatan Partisi 35, HDP 38, CHP 841, SP 42, İYİ Parti 713
Bünyan: Ak Parti 8114, MHP 5046, HÜDAPAR 34, Vatan Partisi 33, HDP 416, CHP 1941, SP 340, İYİ Parti 2204
Develi: AK Parti 22154, MHP 10664, HÜDAPAR 74 Vatan Partisi 50, HDP 205, CHP 3378, SP 590, İYİ Parti 3602
Felahiye: Ak Parti 1580, MHP 802, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 9, HDP 16, CHP 714, SP 54, İYİ Parti 439
Hacılar: Ak Parti 5704, MHP 1396, HÜDAPAR 16, Vatan Partisi 11, HDP 34, CHP 507, SP 97, İYİ Parti 522
İncesu: AK Parti 8495, MHP 3268, HÜDAPAR 51, Vatan Partisi 43, HDP 659, CHP 1567, SP 326, İYİ Parti 1615
Kocasinan: Ak Parti 123782, MHP 51340, HÜDAPAR 499, Vatan Partisi 347, HDP 5291, CHP 30334, SP 4047, İYİ Parti 26035
Melikgazi: Ak Parti 178220, MHP 72896, HÜDAPAR 514, Vatan Partisi 428, HDP 6128, CHP 39795, SP 6346, İYİ Parti 37198
Özvatan: Ak Parti 1332, MHP 886, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 4, HDP 14, CHP 367, SP 36, İYİ Parti 287
Pınarbaşı: AK Parti 5098, MHP 389, HÜDAPAR 41, Vatan Partisi 32, HDP 335, CHP 1929, SP 143. İYİ Parti 3529
Sarıoğlan: Ak Parti 4156, MHP 2167, HÜDAPAR 30, Vatan Partisi 21, HDP 210, CHP 1739, SP 138, İYİ Parti 854
Sarız: AK Parti 1936, MHP1636, HÜDAPAR 14, Vatan Partisi 19, HDP 711, CHP 1103, SP 68, İYİ Parti 906
Talas: AK Parti 38885, MHP 21642, HÜDAPAR 86, Vatan Partisi 167, HDP 1843, CHP 14349, SP 1824, İYİ Parti 13040
Tomarza: AK Parti 7304, MHP 3787, HÜDAPAR 23, Vatan Partisi 28, HDP 91, CHP 1723, SP 218, İYi Parti 1432
Yahyalı: AK Parti 15505, MHP 4671, HÜDAPAR 37, Vatan Partisi 25, HDP 111, CHP 1268, SP 420, İYİ Parti 1622
Yeşilhisar: Ak Parti 5404, MHP 1899, HÜDAPAR 27, Vatan Partisi 22, HDP 91, CHP 2048, SP 147, İYİ Parti 1242
(İHA)
KAYSERİ MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI