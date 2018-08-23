Kayseri’de feci kaza! İkiz kardeşler hayatını kaybetti, 9 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya mevkisinde Samet Açıkel’in kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobile, ardından A.S. yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobile çarptı.
İKİZ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobilde sıkışan ikiz kardeşler Samet Açıkel ve Semiha Açıkel hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA