Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri’de feci kaza! İkiz kardeşler hayatını kaybetti, 9 yaralı

Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Bir kahreden kaza haber de Kayseri'den geldi. Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeşler Samet-Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, biri ağır 9 kişi de yaralandı. 

android-time 18:37 23 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Bir kahreden kaza haber de Kayseri'den geldi. Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeşler Samet-Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, biri ağır 9 kişi de yaralandı. 

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERPeş peşe meydana gelen korkunç kazalar! Bayram bilançosu ağırlaşıyorPeş peşe meydana gelen korkunç kazalar! Bayram bilançosu ağırlaşıyor

Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya mevkisinde Samet Açıkel’in kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobile, ardından A.S. yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobile çarptı.

İKİZ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Kazada, otomobilde sıkışan ikiz kardeşler Samet Açıkel ve Semiha Açıkel hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA

Son güncelleme: android-time 19:5623.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar