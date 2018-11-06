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Kayseri’de hemzemin geçitte feci kaza: 2 ölü

Kayseri’de hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı minibüsteki karı koca hayatını kaybetti.

android-time 18:58 6 Kasım 2018
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Kayseri’de hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı minibüsteki karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte Ahmet K. yönetimindeki 38 LD 783 plakalı minibüse, hemzemin geçitten geçtiği sırada S.A. yönetimindeki DE 33 043 sefer sayılı lokomotif çarptı.

KAYSERİ'DE HEMZEMİN GEÇİTTEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN MİNİBÜSE TREN ÇARPTI. İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

KAYSERİ’DE HEMZEMİN GEÇİTTEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN MİNİBÜSE TREN ÇARPTI. İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

Yaklaşık 200 metre sürüklenen minibüsteki şoför Ahmet K. ve eşi Fatma K. hayatını kaybetti. AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Lokomotifin makinisti de gözaltına alındı. Hemzemin geçitte birçok uyarı levhasına olmasına rağmen vatandaşlar, aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını belirterek, kesin bir çözüm bulunmasını istedi.

FOTOĞRAFLAR:İHA

FOTOĞRAFLAR:İHA

Ahmet K. ve Fatma K.'nın cenazeleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

İHA

 

FOTOĞRAFLAR:İHA

FOTOĞRAFLAR:İHA

 

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Son güncelleme: android-time 19:3106.11.2018
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