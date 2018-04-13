Kayseri’ye destek Eskişehir’e köstek

İki kent de şehir hastanelerini, merkeze bağlamak için tramvay hattı yapacak. Ulaştırma Bakanlığı projeyi daha önce sunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Siz ödeyin” dedi. Kayseri’ye ise kaynak verdi.

Kayseri ve Eskişehir'de yapılacak şehir hastaneleri, iktidar ile ana muhalefeti karşı karşıya getirdi. Kayseri'ye yapılacak şehir hastanesi için bölgeye gidecek 7 kilometrelik tramvay hattının yapımını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlendi. Eskişehir'deki şehir hastanesine gidecek hat için ise iktidardan destek gelmedi ve CHP'li belediyenin kendi imkanları ile tramvay hattını yapması istendi. İki kente yapılacak tramvaylar için kriz dört ay önce başladı.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tramvay hattı için ocak ayında Ulaştırma Bakanlığı'ndan ‘ihale' izni istedi. Bakanlıktan belediyeye ‘Proje uygundur, başlayın' şeklinde yanıt geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başlarken, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde ise hattın Ulaştırma Bakanlığı'nca yapılacağı açıklandı.

HİZMETTE EŞİTLİK İLKESİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ayrımcılık yapıldığını söyledi. Başkan şöyle konuştu: ‘'Yapımı devam eden Şehir Hastanesi'ne gidecek tramvay projemizi bin bir güçlükle kendi imkanlarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Oysa Kayseri'de yapılan Şehir Hastanesi'ne gidecek olan tramvay yapımının Ulaştırma Bakanlığı tarafından üstlenildiğini öğrendik. Yıllardır söylediğimiz gibi bakanlıkların yatırımlarını, şehirlerden aldıkları oya göre değil de hizmette eşitlik ilkesine göre yapmaları doğru olandır. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tüm projelerimizi bütün güçlüklere rağmen nasıl yaptıysak, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”