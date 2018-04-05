Kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanları tutuklandı

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 20 kişi sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince "Terör örgütü üyeliği ve Terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kayyım atanan Özgürlükçe Demokrasi gazetesi çalışanları hakkında karar çıktı.

Savcılık gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunu tamamlayarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği 20 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında gazetenin “Gün Matbaacılık” şirketi tarafından basıldığı ve bu şirkete kayyum atandığı ifade edildi. Sevk yazısında “Özgürlükçü Demokrasi” gazetesinin Ocak ayından itibaren Afrin operasyona karşı sistematik olarak algı oluşturmak amacıyla terör örgütü propagandası yaptığı vurgulandı. Sevk yazısında şöyle denildi: “Özgürlükçü Demokrasi gazetesi 2018 yılının Ocak ayından itibaren tüm nüshalarında kamuoyunda Afrin operasyonu olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, PKK-KCK terör örgütüne ve örgütün Suriye uzantılarına yönelik yürütmekte olduğu meşru operasyonlarla ilgili örgütün lehine, devletimiz aleyhine yalan haberlerle olumsuz bir algı oluşturmak amacıyla rutin ve sistematik bir şekilde terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır.”