İstismar çiftliği sahibine 23 yıl hapis

İstanbul Ataşehir’de yurttan kaçan kız çocuklarını bir çiftlikte tuttuğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Abuzer S.’nin davasında karar çıktı. Mahkeme, “Ben onları kendi çocuklarımdan ayırmadım” diyen Abuzer S.’ye 23 yıl hapis cezasına verdi.

İstanbul Ataşehir'deki köpeklerle korunan bir çiftlikte yurttan kaçan kız çocuklarının zorla tutulduğu ve cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri 21 Şubat 2018'deki operasyon yaparak Abuzer S. (38) gözaltına aldı.

Abuzer S. hakkında “çocuğun cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “reşit olmayanla cinsel ilişki”, “şantaj”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız tabanca, mermi ve muştayı taşımak veya bulundurmak” suçlarından 62 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdurlar H.Ö., A.U. ve K.Ü. ise yargılama aşamasında şikayetlerinden vazgeçti.

Anadolu 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abuzer S. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

ÇİFTLİĞE ARKADAŞI GÖTÜRMÜŞ

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katılan mağdur A.K. kendisini çiftliğe yurttan bir arkadaşın götürdüğünü anlatarak, “Sanık, ben ve arkadaşım K.B.'yi bir odaya çekti, elinde silah vardı. Silahı bize doğrulttu ve birlikte olmamızı istedi. Biz de zorla birlikte olmak zorunda kaldık. ‘Eğer uslu durmazsanız görüntülerinizi sosyal medyada yayarım' dedi. Yurttaki arkadaşım bana kalacak yer bulduğunu söylemişti, bunun üzerine gittim. Bana zorla kötü şeyler yapmaya başlayınca gitmek istediğimi söyledim ancak beni tehdit etti, bırakmadı” ifadelerini kullandı.

Tanık sıfatıyla dinlenen K.B. ise sanık Abuzer S.'nin eski komşusu olduğunu söyleyerek, “Mağdur A.K.'nin iddia ettiği gibi silahla zorla birlikte olmadık. Böyle bir şey hiçbir şekilde yaşanmadı. Sanık Abuzer S. benim yanımda mağdura yönelik tehditte bulunmadı. Mağdur yetimhanede kaldığı için psikolojisi bozuktu. Bana dertlerini anlatırdı hatta bana bazen uydurma şeyler anlattığını söyledi” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARIMDAN AYRI TUTMADIM'

Son sözü sorulan sanık Abuzer S., tahliye ve beraatını isteyerek, “Ben onları kendi çocuğumda ayrı tutmadım. Kötülük yapmadım, yapsam kendi ailemin yanına götürmezdim” dedi.

23 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Abuzer S.'yi mağdur A.K.'ye yönelik “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 21 yıl hapse çarptırdı. Öte yandan “şantaj” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçlarından 2 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığı 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.