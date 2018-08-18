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Kaza mahallinde bebek kıyafetleri ortaya çıkınca ekipler alarma geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam meydana gelen zincirleme kazada, bir kişinin can verdiği araçtan bebek kıyafetleri çıkması ekipleri teyakkuza geçirdi.

android-time 16:12 18 Ağustos 2018
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Kaza mahallinde bebek kıyafetleri ortaya çıkınca ekipler alarma geçti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam meydana gelen zincirleme kazada, bir kişinin can verdiği araçtan bebek kıyafetleri çıkması ekipleri teyakkuza geçirdi.

Eşi 43 yaşındaki Mehtap Soylu ile birlikte Ankara’dan Balıkesir’in Ayvalık ilçesine tatile giden Orhun Soylu idaresindeki 38 YG 652 plakalı özel otomobil, Mezitler bölgesinde meydana gelen zincirleme kazada, şehirlerarası yolcu otobüsü ile demir bariyerler arasında sıkışarak hurdaya döndü. Can pazarının yaşandığı kazada, görevliler ve vatandaşlar yardım için seferber oldu.

Tatil yolunda hayatını kaybeden Mehtap Soylu’nun içinde bulunduğu araçta bebek eşyaları olduğu görüldü. Araçta bebek olma ihtimali üzerine ekipler teyakkuza geçti. Hurdaya dönen araç ve çevresinde bebek arandı. Ancak herhangi bir şey bulanamadı.

İHA

Son güncelleme: android-time 17:2018.08.2018
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