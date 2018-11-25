Kaza sonrası hastane karıştı!

Düzce’de 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza sonrasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün yakınları hastanede kargaşa çıkardı. Kargaşayı engellemek isteyen güvenlik görevlisini önce ellerindeki çayları üzerine attılar, ardından darp ederek yaraladılar.

Düzce Akçakoca karayolunda, motosikletin yayaların arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Müslüm Kuru'nun yakınları hastanede taşkınlık yaptı, sağlık görevlilerini darp etmeye çalıştı.

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GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARALADILAR

Acil Serviste nöbetçi olan Özel Güvenlik Görevlisi Faruk Y., kargaşayı ayırmak isterken kalabalıktan üzerine çay atılarak yakıldı. Acı içinde kalan güvenliği darp etmeye başlayan grup, güvenlik görevlisini yaralayarak olay yerinden ayrıldı.

Vücudunun çeşitli yerleri yanan ve darp sonucu yaralanan güvenlik görevlisine ilk müdahale acil serviste yapıldı. Güvenlik görevlisini darp eden şahısların yakalanması için polis çalışma başlatıldı. İHA