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Kaza yapan araçlar tramvay durağına çarparak durabildi

İzmir’in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, ticari araç ile otomobil tramvay durağına çarparak durabildi.

android-time 03:44 29 Mart 2018
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Kaza yapan araçlar tramvay durağına çarparak durabildi
İzmir’in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, ticari araç ile otomobil tramvay durağına çarparak durabildi.

Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Balçova yönünden Konak istikametine giden İ.O. idaresindeki 34 BBU 865 plakalı lüks otomobil, seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Bunun üzerine kontrolden çıkan lüks otomobil, aynı yönde ilerleyen 58 yaşındaki Türker Yurtseven idaresindeki 06 BK 9266 ticari araca arkadan çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar Güzelyalı Tramvay Durağı’na çarparak durabildi.

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Tramvay seferlerinin bitmiş olması ve bu nedenle durağın boş olması olası bir faciayı önledi.

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Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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Kazada hafif yaralanan Yurtseven, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan Yurtseven’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan, kazanın ardından kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobil sürücüsü İ.O. yakalanarak gözaltına alındı.

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Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İHA

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