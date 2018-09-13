Kaza yapan araçtan bıçaklanmış ceset çıktı

İzmir’in Bornova ilçesinde kaza ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gittiği sırada bir aracın içinde vücudunda bıçak izleri olan bir erkek cesedi buldu.

Olay, sabah saatlerinde Bornova Evka-3 Mahallesi’nde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, kaza ihbarı alan polis ekipleri verilen adrese gittiğinde 34 SY 6279 plakalı aracın 35 HD 9929 plakalı çekici araca çarpmış halde buldu. Aracın sürücüsü Gerzan Tan’ın araçta hareketsiz halde olduğunu gören ekipler, kaza yerine sağlık görevlilerini çağırdı. Yapılan müdahalede Tan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, vücudunda bıçak izlerine de rastlanıldı. Gerzan Tan’ın vücudunda bıçak izleri belirlenmesi sebebiyle polisler olayın cinayet olma ihtimalini araştırmaya başladı. Yapılan incelemenin ardından Tan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZMİR (İHA)