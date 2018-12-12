Kaza yaptı, ambulansı böyle bekledi

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü, başının altına konan köpükle (strafor), yerde yatarak ambulans bekledi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Adana Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Özdemir yönetimindeki 01 Y 3628 plakalı motosiklet, Çağdaş Sokak'tan caddeye çıkmak isteyen Mahmut Kılıçlı yönetimindeki 38 D 1065 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletin kasksız sürücüsü İbrahim Özdemir, başından yaralandı. Bölgedeki bir esnafın yardımıyla başının altına köpük ve karton yerleştirilen Özdemir, ıslak asfaltta yatarak ambulans bekledi. Gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(DHA)