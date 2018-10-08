Kazada ölen iki kardeş yan yana toprağa verildi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen otomobilde yaşamını yitiren Berat Günenç ile ağabeyi İsmet Günenç gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu üzeri Ali Kurt Mahallesi’nde meydana geldi. Çardak ilçesinden Bozkurt yönüne giden Musa Günenç (43), yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobilde bulunan ve kazada ağır yaralanan oğulları Berat Günenç ile İsmet Günenç hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Musa Günenç, eşi Hafize Günenç ve Berat’ın ikizi olan Berke Günenç ise hastanede tedaviye alındı.

Kazada ölen çocuklar için bugün Bozkurt’taki Hamidiye Camii’nde tören düzenlendi. Öğlende kılınan cenaze namazı sonrası iki kardeş, ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi. Çocukların baba ve annesi, tedavileri sürdüğü için cenaze törenine katılamadı. Günenç çiftinin ve oğullarının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

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(DHA)