Kazadan geriye bu pozları kaldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Kemal Karataş ile 2 yaşındaki oğlu Ömer Karataş hayatını kaybetti. Otobüsteki 31 Çinli turist, Türk rehber ve şoför Uğur A. ise yaralandı.

Çinli turist kafilesini Kapadokya’ya götüren Uğur A. idaresindeki tur otobüsü, Akseki Manavgat karayolu Geriş Mahallesi’nde karşı yönden gelen Kemal Karataş yönetimindeki otomobil ve Tamer Kaya idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Karataş ile 2 yaşındaki oğlu Ömer Karataş hayatını kaybetti. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Otobüsteki 31 Çinli turist, Türk rehber ve şoför Uğur A. yaralandı. Durumu ağır olan 1 turist ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi, Özel Akdeniz Hastanesi, Side Anadolu Hastanesi, Eslem Hastanesi ve Yaşam Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden baba ve oğuldan ise geriye birlikte çektirmiş oldukları fotoğraf kaldı. Manavgat'taki yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İHA