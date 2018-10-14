Kazaya giden askerler kaza yaptı: 4 asker yaralı

Düzce´nin Yığılca İlçesi´nde bir kaza ihbarına giden jandarma aracı şarampole devrildi. Kazada 4 uzman onbaşı yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yığılca İlçesi´nde meydana geldi. Yığılca´nın Kırık Köyü´nde bir kaza ihbarı alan Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı uzman onbaşılar Hasan Hüseyin A., İbrahim Ö., Ahmet Ç ve Metin G. içinde bulunduğu askeri araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Araç içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

DHA