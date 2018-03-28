Kazazedeler acı içinde kıvranırken onlar reklam peşindeydi

Çeşitli kazalarla kolunu, bacağını, kalçasını kıran yüzlerce ortopedi hastasının geldiği Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne giden iki şeritli yolun bir şeridi reklam tabelası çalışması için kapatıldı. Dün gün boyu kapatılan yolda pek çok kazazede sıkışan trafikte acı içinde bekledi. İşin ilginç kısmı ise panoya asılan ışıklı reklam özel bir hastaneye aitti..

İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ HASTANESİ

İstanbul’da kaza neticesinde kolu bacağı kırılanların ilk tercihi Baltalimanı Kemik Hastanesi oluyor. Ama gelin görün ki, konusunda uzman hekim ve sağlık personelini barındıran hastaneye ulaşmak ne mümkün. Hastaneye giden iki şeritli yolun bir şeridi reklam panosu çalışması nedeniyle gün boyu kapatıldı.

İKİ DUBA İLE YOLU KAPADILAR

Gün boyu yolun bir şeridi vinç ve kamyonet ile işgal edildi. Bu sırada oluşan yoğun trafikte hastalar acılar içinde kıvrandı. İki duba ile yolu kapatan reklamcılara ne belediye, ne de trafik ekipleri müdahale etti.

ACI ÇEKEREK TRAFİKTE KALDILAR

Dakikalarca trafikte acı çekerek mahsur kalan hastalar isyan etti. Zaten yeterince yoğun olan hastaneye ulaşmak için bir de keyfi uygulama yüzünden trafikte kalan hasta ve hasta yakınları “hasta mı önemli reklam mı?” diye soruyor.