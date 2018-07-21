Kediciklerin ‘sırrı’ tahlil sonrası ortaya çıkacak…

İstanbul Polisi'nin operasyon düzenlediği Adnan Oktar yapılanmasında gözaltına alınan şüphelilerden kan örneklerinin alındığı öğrenildi. Yapının kadınlara 'lityum' olarak verdiği ilaçların ne olduğunun da incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Şüphelilerin hesapları ile ilgili bilgiler ise yapının mal varlığının 200 milyon liranın üzerinde olduğunu ortaya koydu.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyon düzenlediği Adnan Oktar yapılanması ilgili 168 şüpheli cezaevine gönderilirken, polisin yapıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporla başlayan operasyonda örgütün finansal varlıklarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerle ilgili bilgi istenen kurumlardan gelen rapor, yapının tahmin edilenden çok daha fazla bir mal varlığına sahip olduğunu ortaya koydu.

200 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE!

Uzmanlar yapının 200 milyon lira mal varlığı olduğunu değerlendirirken, şüphelilerin hesaplarındaki paraların tahmin edilenin çok üzerinde olduğu sanılıyor. Oktar yapılanmasının 500 milyon liraya yakın parasının olabileceği belirtildi.

Mali polisin, yapıya yönelik, finans ayağıyla başladığı, çocuğun istismarından, tecavüze bir çok iddia ile karşılaşılan Adnan Oktar grubunun nasıl yapılandığı da ortaya çıkarıldı.

Mağdur ifadeleri ile kadınlara lityum içerikli ilaçlar verildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Polisin o iddialarla ilgili gözaltına alınan tüm şüphelilerden kan örneği aldırdığı belirtildi.

LİTYUMUN SIRRI!

Adnan Oktar’ın da kan örneği alındığı ortaya çıkarken, ‘lityum’ iddialarının da kan örnekleri sayesinde netleşeceği öğrenildi. Yapının, bilinç bulanıklığı ve hareketsizliğe sebep olan, aşırı dozda zehirlenmelere sebep olan ityum adı altında farklı ilaçlar vermiş olabileceğinin de değerlendirildiği öğrenildi.

Yapı sebebiyle bir çok kadının dram yaşadığı belirtilirken, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan bazı kadınların, “Ailelerinize anlatırız” tehdidiyle susturuldukları da öğrenildi.

Polisin 2 yıllık çalışması ve medyada geniş yer bulan haberler sonrasında yapıyla ilgili şikayetçi olanların sayısının arttığı da belirtildi.