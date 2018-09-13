Kediye tecavüz davasında indirimsiz 3 yıl hapis cezası

İstanbul Eyüp'te 3 aylık yavru kediye tecavüz ederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Bilal Ç. "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa iyi hal indirimi uygulamazken, sanığın tahliyesine hükmetti.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri ile yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak ve çok sayıda avukat katıldı. Sanık Bilal Ç, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

“HAYVANCAĞIZ ÇOK KORKMUŞ BİR DURUMDAYDI”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tanju Anlaş veteriner hekim olduğunu olay günü 3 aylık yavru kedinin kendisine getirildiğini belirterek,”Kedinin makatının zorlandığını ve büyük bir açıklık olduğunu gördüm. Bir yabancı cisim sokulduğunu gözlemledim. Dokular zarar görmüştü. Hayvancağız çok korkmuş bir durumdaydı” dedi.

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“KENDİMİ ÖLDÜRSEM DAHA İYİYDİ”

Esas hakkında son sözü sorulan sanık Bilal Ç. “Alkollü olduğum için bilmiyorum hala hatırlamıyorum. Böyle bir şey yapacağıma kendimi öldürsem daha iyiydi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yaptıysam eğer pişmanım. Böyle bir şey yaptığıma hala inanamıyorum” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Bilal Ç.’yi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamazken sanığın tahliyesine karar verdi.

“SANIĞIN TUTUKLU YARGILANMASI BİLE SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞMEYDİ”

Hayvanlara Adalet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Melike Özdemir ise hakimin ‘mala zarar verme’ suçundan verebileceği en yüksek cezayı üst sınırdan verdiğini belirterek “ Sanık tutuklu yargılandı bu bile sevindirici bir gelişmeydi bizim için ancak tahliyeyle bitti. Alınabilecek en yüksek cezayı aldı. Giriş çıkış yapacak. Tahliye edilecek. İnfaz süresi var. Hüküm kesinleştikten sonra tekrar hapse girip çıkabilir. Çünkü 3 yıl hapis cezasının karşılığı 3-4 ayı kapsıyor” açıklamalarında bulundu.