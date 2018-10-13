Kefaletle serbest kalan ‘terör finansmanı’ tutuklandı

İstanbul Polisi terör örgütü PKK’ya Avrupa’da finans sağladığı iddiasıyla yakalandıktan sonra 100 bin lira kefaletle serbest kalan H.T. savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Operasyon, geçtiğimiz hafta İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, terör örgütü PKK adına Avusturya'da para topladığı iddia edilen H.T.'nin Türkiye'de olduğunu tespit etti.

Terör örgütünün KONGRA-GEL yapılanmasının eş başkanı ile iletişimi olduğu iddia edilen H.T.'nin Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'ya gitmek için rezervasyon yaptığı anlaşıldı.

Örgütün Avrupa'da yayın yapan televizyonlarından MEDNUÇE TV'de yer aldığı belirlenen şüpheli Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin üzerinden 2 bin 66 dolar, 19 bin 411 euro, 240 frank, 95 pount, 10 bin 869 lira para ele geçirildi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.T. işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. H.T.'nin 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı. Ancak savcılık duruma itiraz etti. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin de bulunduğu bir toplantı masasında fotoğrafı bulunan H.T. itiraz üzerine tutuklandı.