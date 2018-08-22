Kek kutusundan kaçak sigara çıktı

İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların kurabiye ve ekler kutularına zulalanmış olması dikkat çekti.

Operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri farklı illerden Bağcılar'daki bir kargo firmasına kaçak sigara gönderildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmaların ardından kargo firması çevresinde pusu kuruldu. İki şüphelinin kargo kolilerini alarak bir kamyonete yüklemesinin ardından operasyon düzenlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı. Araçtaki kolileri açan ekipler kurabiye ve ekler kutularıyla karşılaştı. Kutuları açan polis ekipleri üst tarafına pastane ürünü dizilen kutuların alt kısımlarında 20'şer tane sigara ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Kasasındaki kolilerden 7 bin paket sigara çıkan kamyonete de kaçak ürün taşındığı gerekçesiyle el konuldu.

YÖNTEM DEĞİŞTİRDİLER

Özellikle terör örgütlerinin finans kaynağı olması sebebiyle polisin sık sık operasyon düzenlediği sigara kaçakçılarının, seri baskınlara karşın farklı yöntemler geliştirdiği belirtildi. Daha önce zula kullanmadan gönderilen sigaraların polis ekiplerince kargo firmalarında ele geçirilmesinin ardından şebekelerin kaçak sigaraları farkılı ürünlerin içerisindeki göndermeyi denediği dile getirildi. Kaçakçılık ekiplerinin bu yöntemi de boşa çıkarılırken, ele geçirilen sigaraların imha edileceği öğrenildi.