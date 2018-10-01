MHP lideri Bahçeli, ABD'li şirket McKinsey'e ekonomiyi denetim görevi verilmesini eleştiren CHP’li Faik Öztrak için, ‘’Kemal Derviş ile ilişkisini de kamuoyuyla paylaşırsa iyi olur" dedi. Bahçeli’nin bu sözlerine yanıt gecikmedi. Öztrak, Bahçeli'ye 'Kemal Derviş'e bakanlık koltuğunu kim verdi? 2 diye sordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumu sonrasında düzenlediği basın toplantısında ABD’li şirket McKinsey’e ekonomiyi denetim görevi verilmesini eleştiren CHP'li Faik Öztrak için, ‘'Kemal Derviş ile ilişkisini de kamuoyuyla paylaşırsa iyi olur” demişti.

O KARARDA BAHÇELİ’NİN İMZASI VAR

Bahçeli’nin sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ‘'O günlerde beni Hazine Müsteşarı olarak atayan kararnamenin altında Başbakan yardımcısı Bahçeli'nin imzası var. Kendisi, Kemal Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun da ortağıdır” açıklaması yaptı.

Öztrak, ‘'Sayın Bahçeli, kendisine yöneltilen McKinsey ile ilgili soruya cevap vermek yerine, Kemal Derviş'le olan ilişkimin sorulmasını istemiş. Aslında bunu en iyi bilmesi gereken kendisidir. Çünkü Sayın Bahçeli, dünyada tanınan bir bilim adamı ve uluslararası bir kuruluşta üst düzey bürokrat olan Sayın Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır'' dedi ve şunları söyledi:

ALTINDA İMZASI VAR

‘'O dönem beni Hazine Müsteşarı olarak atayan kararnamenin altında Bahçeli'nin imzası var. Kendi iradesi ve imzasıyla kurulan bu ilişkinin, bakan bürokrat ilişkisinden başka bir şey olamayacağını da en iyi bilmesi gereken kendisidir. Bahçeli, kendisini Derviş'in kabineye dışarıdan bakan atanmasını kabul etme ve bu süreçte kendi Bakan arkadaşlarını dahi feda etme, noktasına getiren ilişkinin ne olduğunu da kamuoyuna açıklamalıdır. Ankara'da millete ekonomik krizin nedeni olarak ABD'nin ekonomik saldırısını gösteren ama Newyork'ta, ABD'li yatırımcılara, bir Amerikan şirketini Hazine'ye kayyum atadıklarını müjdeleyip, küresel sermayenin güvenini tekrar sağlayacaklarını sananları uyarmak görevimdir.''