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Kemal Kılıçdaroğlu Antalya’dan sonra İzmir’e geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün geçireceği İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, Tire ilçesine giderken yolunu kesen süt üreticileriyle sohbet etti, dertlerini dinledi.

android-time 17:42 15 Nisan 2018
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün geçireceği İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, Tire ilçesine giderken yolunu kesen süt üreticileriyle sohbet etti, dertlerini dinledi.

Antalya’dan sonra özel uçakla İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karayoluyla Tire ilçesinde giderken yolu süt üreticileri tarafından kesildi. Üreticilerin Türk bayraklarıyla karşıladığı Kemal Kılıçdaroğlu, ısrar üzerine üreticiyi kırmayarak partili araçlardan oluşan konvoyu durdurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterilen yoğun ilgi ve sıcak karşılama objektiflere yansıdı. DHA

Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterilen yoğun ilgi ve sıcak karşılama objektiflere böyle yansıdı. DHA

“ERDOĞAN BENİ BÖYLE GÖRSE MALI GÖTÜRDÜ DİYECEK”

Burada köylülerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, 85 yaşındaki Sabuha Turhan’ın elini öptü, 6 yaşındaki Atagün’ü de sevdi ve ona derslerini sordu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen pişiden yedi, süt içti. Yemek yerken, “Erdoğan beni böyle görse ‘Malı götürdü’ diyecek” diyen Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan arıtma tesisini hizmete açtı ve gezdi.

Kılıçdaroğlu'nu karşılayan yöre halkı ikramlarda bulundu. DHA

Kılıçdaroğlu’nu karşılayan yöre halkı ikramlarda bulundu. DHA

DHA

Son güncelleme: android-time 18:1815.04.2018
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