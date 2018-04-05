Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener İbrahim Kalın’a cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eleştirilerine, bir televizyon programı aracılığıyla yazılı olarak cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Davul, klarnet, zurna alacaksınız, türkü söyleyeceksiniz, birisini eğlendirmek için yapacaksınız, onu yaparken de şehitleri kullanacaksınız." ifadelerini kullandı. Ayrıca İYİ Parti Lideri Meral Akşener de Kalın'ın eleştirilerine cevap verdi.

Özel bir televizyon kanalında düzenlenen bir programa yazılı açıklama gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “Ben onların o sanatçıların gitmediği çoğu karakola gittim. Eksi 25 – 30 derecede askerlerle beraber oldum. Üstelik eşimle beraber gittim ama hiçbir zaman oraya giderken davulla zurnayla klarnetle gitmedim. Davul, klarnet, zurna alacaksınız, türkü söyleyeceksiniz, birisini eğlendirmek için yapacaksınız, onu yaparken de şehitleri kullanacaksınız. Benim ağırıma gider bu. Biz Afrin Harekatı'nın başından beri kahraman Türk ordumuzun, dua ve sözlerimizle yanında olduk destek verdik. Başarı TSK'nındır” dedi.

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KALIN’A İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER DE CEVAP VERDİ

Aynı TV programına yazılı olarak açıklama gönderen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben 24 Şubat’ta bölgeye gittim. Amacımız askerimize moral vermek, tebrik etmekti. Ancak herkesin rahatça girebildiği moral merkezine girmemiz engellendi. Hem de yanımızda emekli komutanlar vardı. İktidar ve sözcülerini dürüst davranmaya çağırıyorum” diyerek İbrahim Kalın’a cevap verdi.