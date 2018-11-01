Kemal Kılıçdaroğlu malvarlığını güncelledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılına ait mal beyanını dün TBMM Başkanlığı’na sundu. Buna göre 2015’teki mal beyanında yer alan Burhaniye’de 300 bin lira değerindeki evini sattığı ayrıca dört kişiden toplam 200 bin TL borç aldığı görüldü. CHP Sözcüsü Öztrak, CHP Lideri'nin hakkında açılan tazminat davalarına ilişkin ödemeyi bu satış ve aldığı borçlarla yaptığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu malvarlığı beyannamesini güncelledi. Daha önceki beyanında bulunan Balıkesir Burhaniye’deki konutu yeni listede yer almadı. Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılına ait mal beyanına göre, Ankara'da Balgat'ta 142 bin TL, Akyurt'ta 57 bin TL, Tunceli'de ise 75 bin TL değerinde üç konutu ve 1997'de üye olduğu iki ayrı kooperatif bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca toplam “edinme değeri” 2 bin 733 TL olan 8 adet resim tablosu bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise bir adet pırlanta yüzüğü mal beyanında yer alıyor. Mal beyanında, Kılıçdaroğlu ve eşine ait özel taşıt bilgisi ise yer almıyor.

ÖZTRAK’TAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Borç aldığını mülk sattığını tazminatları da borçla sattığı mülkün parasıyla ödediğini göreceksiniz” dedi. Öztrak’ın, Kılıçdaroğlu’nun hakkında açılan davalardaki tazminatları ödemek için aldığını söylediği borçlar da bildirimde yer aldı.