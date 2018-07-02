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Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki beklenen görüşme gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ve İnce, eşleri ile birlikte akşam yemeğinde biraraya geldiler ve 24 Haziran seçimleri sonrası 3 saat süreyle ilk kez yüzyüze görüştüler. Ankara'daki bir otelde gerçekleşen yemeğe Selvi Kılıçdaroğlu ile Ülkü İnce de katıldı.

Başak KAYA
android-time 19:38 2 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi sona erdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki beklenen görüşme gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ve İnce, eşleri ile birlikte akşam yemeğinde biraraya geldiler ve 24 Haziran seçimleri sonrası 3 saat süreyle ilk kez yüzyüze görüştüler. Ankara'daki bir otelde gerçekleşen yemeğe Selvi Kılıçdaroğlu ile Ülkü İnce de katıldı.

Seçim sonuçlarının ardından CHP’de yaşanan tartışmaların sonrası, İnce ve Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüşlerdi. Ancak geniş bir değerlendirme yapılamamıştı. ”CHP’de olağanüstü kurultay ve lider değişimi olacak mı ?” tartışmalarının ardından Kılıçdaroğlu ve İnce ilk kez yüz yüze görüştü.

FOTO: YAVUZ ALATAN

FOTO: YAVUZ ALATAN

PERSONEL KAPISINDAN AYRILDILAR

Teşekkür turlarına Erzurum’dan başlayacak olan İnce yola çıkmadan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu-İnce yemeği gizli tutuldu. Son ana kadar yemeğin nerede yapılacağı saklandı. Ancak randevunun yeri netleşince, gazeteciler otele alınmadı.

FOTO: YAVUZ ALATAN

FOTO: YAVUZ ALATAN

İnce ve Kılıçdaroğlu ile eşleri de otele arka kapıdan kimseye görünmeden giriş yaptı. Yemek sonrası da yine personel kapısından vedalaşıp ayrıldılar.

Son güncelleme: android-time 23:2302.07.2018
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