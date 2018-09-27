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Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğdu ev yandı

Tunceli’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin de içinde bulunduğu 3 ev yandı.

android-time 18:23 27 Eylül 2018
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Tunceli’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin de içinde bulunduğu 3 ev yandı.

Yangın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğduğu yer olan Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde meydana geldi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’na ait, doğduğu evinin arkasında köylülerce yakılan ateş, kuru otların tutuşmasına neden oldu.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yangın kısa sürede evlere sirayet etti. Olayın itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle Nazımiye Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı bölge sevk edildi.

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Foto: DHA

“ÇIKAN YANGIN BÜYÜKTÜ”

Nazımiye Belediye Başkanı CHP’li Cafer Kırmızıçiçek, “Saat 15.30 sıralarında belediyeye yapılan ihbar sonucu ekiplerimizi Ballıca köyüne sevk ettik. Ben de bizzat itfaiye araçlarıyla birlikte köye hareket ettim. Köyde çıkan yangın büyüktü. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine ait olan ve doğduğu ev tamamen yanarken, yine amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut’a ait ev ve eklentileri tamamen yandı. Yangının çevredeki ormanlık alana ve diğer evlere sıçramaması için iş makineleriyle önlem aldık. Ancak Genel Başkanımızın doğduğu ev tüm çabalarımıza rağmen yandı. Yangından köydeki kimsenin etkilenmemesi sevindirici bir haber” dedi. DHA

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Foto: DHA

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Foto: DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

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Son güncelleme: android-time 19:0927.09.2018
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