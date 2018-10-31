Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül: İçimde çürüklerde olacaktır

Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, aralarında daire müdürlerinin de bulunduğu 19 çalışan hakkında yapılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK



Belediyedeki makam odasında konuşan Başkan Gül, “29 Aralık 2017’de suç duyurusunda bulunarak bu işin araştırılmasını ben istedim. Bu aslında bir operasyon değil. Geçen yıl 9’uncu ayda, bir personelimiz bana sözlü olarak bir uyarı yaptı. Bir personelimiz de daha sonra yazılı dilekçeyle müracaat etti. Böyle bir çalışma yapıldığını, malum iki şahıs tarafından. Ben hemen belediyemizdeki icra müdürlüğümüze bakan arkadaşımızı görevlendirdim. Yaklaşık 15 gün kendisi çalışma yaptı. Bunun doğru olduğunu gördük. Böyle olunca da Kemer Belediye Başkanı olarak, bilindiği gibi belediye başkanlarının müfettiş atama yetkisi olduğu için ben de 3 arkadaşımızı müfettiş olarak başlarına da Başkan Yardımcımız Kemal Yüksel Beyi koyarak bir araştırma yaptırdık. Onların da tespitleriyle beraber 29 Aralık 2017’de Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk” dedi.

SAVCILIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gül,“ Yaklaşık 1 yıldır araştırılıyor. Emniyetin ve savcılığın istediği bütün belge ve kayıtları teslim ettik. Bu konudaki titiz çalışmaları için emniyet güçlerine ve savcılığımıza teşekkür ediyorum. Şikâyetimiz üzerine yapılan araştırma sonucu gerekli ifadeler alınıyor. Adaletin yerini bulacağı için çok mutluyuz. Türkiye'ye örnek olacak bir davranışı sergilediğimize inanıyoruz. Kemer Belediyesi bu konuda daha önce de sınav vermiş ve temiz bir şekilde çıkmıştır. Herkesin gözünün bizim belediyemizde olduğunu biliyoruz. Ama biz hiçbir yolsuzluğa bulaşmadık. Kemer Belediyemizde yaklaşık 850 personel çalışıyor. İçimizde çürükler de olacaktır. Biz böyle bir ahlaksızlığı ne yaptık, ne de yapanların yanında olduk. Yolsuzluğa bulaşan belediye personelini de kendimiz şikâyet ederek emniyet ve yargı güçlerine teslim edebiliyoruz Bu çürüklerin temizlenmesi için emniyet ve yargı güçlerine her zaman yardımcı oluruz.” dedi.