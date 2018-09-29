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Kemer’de feci kaza ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

android-time 18:22 29 Eylül 2018
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Antalya'nın Kemer ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya- Kemer D400 karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi.

Kazada ölü ve yaralılar var. DHA

Kazada ölü ve yaralılar var. DHA

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AIT 20 plakalı tur midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Kazada sürücü direksyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına yuvarlandı. DHA

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:4529.09.2018
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