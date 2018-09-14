Fatih Sirkeci'de eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı 5 ay önce boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa hakim karşısına çıktı. Sanık Karababa, olay gününü hatırlamadığını iddia ederek, "Kendime geldiğimde Bakan beyin başı elimdeydi ve yanımda bulunan bıçak boğazına saplanmıştı. Bıçağı kenara bırakıp ellerimi kaldırarak içeridekilere polis çağırmasını söyledim" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Yüksel Karababa hazır bulundu. Maktül eski bakan Ercan Vuralhan’ın ise hiçbir yakını duruşmaya katılmadı.

“676 BİN DOLAR PEYDER PEY ALDI”

Sanık Karababa, eski bakan Vuralhan ile arkadaşı Mustafa Y.K. aracılığıyla 2014 yılında tanıştığını belirtti. Çöplerden imalat ve geri dönüşüm işi yaptığını anlatan Karababa, Vuralhan’ın ürünlerini yurtdışına pazarlayabileceğini söylemesi üzerine Vuralhan’la para ilişkisine girdiğini söyledi. Karababa, “Değişik sebeplerle üç yıl içinde benden 676 bin Dolar peyderpey aldı. Buna karşılık ürünlerimi pazarlama işini yapmadı. Paraları başkalarından aldığım için işlerim bozuldu. İş yerimi dağıtmak zorunda kaldım. Bundan dolayı da 350 bin TL zararım oldu” diye konuştu.

“BIÇAĞI KENARA BIRAKTIM… ELLERİMİ KALDIRIP POLİSİ ÇAĞIRMALARINI İSTEDİM”

Olay tarihinden bir gün önce Vuralhan ile tekrar görüştüklerini ve kendisine verdiği paraları bir gün sonra ödeyeceğini söylediğini anlatan Karababa, “Bana paranın saat 13.00 de kendi hesabında olacağını ancak 11.00 e kadar farklı bir ödeme için 2500 dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendisine bu parayı bulabileceğimi ancak somut bir belge görmek istediğimi söyledim. O da ‘tamam’ dedi. Saat 14.00’e kadar yemek yedik, sohbet ettik. Paranın nerede kaldığını sorunca, ‘Sen onu boş ver, arkadaşını çağır bizim işi hallet’ dedi. Ben de ‘4 senedir aynı şeyi söylüyorsun, hep bu son diyorsun, sana nasıl güveneyim’ şeklinde sözler söyledim. Kendisi bana ‘Sen verdiğin sözü tutmuyorsun, söz vermenin ne anlama geldiğini biliyorsun, ben ne yapayım kardeşim’ dedi. Ben bu sözün içinden bana sözümü tutmayan biri olduğumu ima ettiğini anladım. Çünkü kendisiyle benzer bir diyalogda bulunmuştuk. Uzun süre yaşadığım gerginlikten ve o gün de söylediği sözden sonra kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde bakan beyin başı elimdeydi ve yaptığım iş gereği yanımda bulunan bıçak boğazına saplanmıştı. Ercan bey korumayı önceden gönderdiği için yalnızdık, ben bıçağı kenara bırakıp ellerimi kaldırarak içeridekilere polis çağırmasını söyledim. Beraatimi talep ederim” ifadelerini kullandı.

KORUMASI: BAKANIN ARACI YOKTU, GİDECEĞİMİZ YERE OTOBÜSLE GİDERDİK

Duruşmada Vuralhan’ın koruması Bahtiyar Yüzer de ‘tanık’ olarak dinlendi. Yüzer ifadesinde, eski bakan Vuralhan’ın makam aracı olmadığı için gidecekleri yere otobüsle gittiklerini, bakanın kafe gibi yerleri ofis olarak kullandığını, bakanın kaldığı evi ise kendisine dahi söylemediğini belirtti. Bakanın sürekli birilerini arayarak para istediğini anlatan Yüzer, bakanın sanıktan da bir çok kez para aldığını ve geri vermediğine şahit olduğunu söyledi. Yüzer, bakanın zaman zaman kendisinden de para istediğini ancak vermediğini dile getirdi. Yüzer, “Olay günü de Sirkeci’deki bir kafede buluştuk. Bakan bey bana ‘Biraz uzaklaş, ben yalnız görüşeceğim’ dedi. Ben de Sirkeci Gar’ın oraya doğru uzaklaştım, döndüğümde Bakan beyin kanlar içinde, sanığın da masada yalnız olduğunu gördüm. Yüksel’e ‘Kim yaptı?’ diye sordum. O da ‘Yapacak bir şeyim kalmadı’ dedi” diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Yüksel Karababa’nın “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapsi isteniyor.