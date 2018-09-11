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Kendisini aldatan eşini sevgilisiyle bastı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Soner U. (32) evde birlikte yakaladığı eşi Şenay U. (29) ve sevgilisi Bayram A.'yı (31) dövdü. Polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olan Soner U. ile eşi Şenay ve olaya karıştığı öne sürülen Soner U.'nun kuzeni Tugay U. ile Bayram A., adliyeye sevk edildi.

android-time 14:52 11 Eylül 2018
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Soner U. (32) evde birlikte yakaladığı eşi Şenay U. (29) ve sevgilisi Bayram A.'yı (31) dövdü. Polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olan Soner U. ile eşi Şenay ve olaya karıştığı öne sürülen Soner U.'nun kuzeni Tugay U. ile Bayram A., adliyeye sevk edildi.

Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi’nde yaşayan  Soner U., 6 yıllık eşi Şenay U.’nun kendisini aldattığından şüphelenerek plan yaptı. Soner U., sabah “İşe gidiyorum” deyip evden çıktı. Ancak işe gitmek yerine evinin yanında bir yere gizlendi. Bir süre sonra eve Bayram A. geldiğini gören Soner U., eve baskın yaptı. Eşiyle Bayram A.’yı çıplak yakalayan Soner U., gördüğü manzara karşısında çılgına döndü ve hem eşini, hem da Bayram A.’yı dövdü.

6 yıllık eşini sevgilisiyle yakalayan Soner U. ikisini de dövdü. Foto DHA

6 yıllık eşini sevgilisiyle yakalayan Soner U. ikisini de dövdü. Foto DHA

KOMŞULARI HABER VERDİ

Evden gelen sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Bayram A. ve Şenay U.’yu yaralı buldu. Kendisi de hafif yaralanan Soner U. ile eşi Şenay ve Bayram A., hastaneye götürüldü. Hastanede tedavileri yapılan çift ile Bayram A., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Şenay U ile birlikte evde yakalanan Bayram A. Karakola yarı çıplak halde getirildi Foto: DHA

Şenay U ile birlikte evde yakalanan Bayram A. karakola yarı çıplak halde getirildi Foto: DHA

Soner U., hastaneden çıkarken eşine, “Artık seninle işim kalmadı” diye bağırdı. Bayram A.’nın ise polis merkezine yarı çıplak götürüldüğü görüldü. Olaya karıştığı iddia edilen Soner U.’nun kuzeni Tugay U. da gözaltına alındı. Taraflar, polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi oldu. Alınan ifadelerinin ardından 4 kişi Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

Son güncelleme: android-time 15:1311.09.2018
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