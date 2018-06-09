Kendisini yatakta basan oğlunu öldüren anne, savunmasıyla kan dondurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 yaşındaki oğlunu öldüren anne Zeynep Keleşoğlu hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kendisini komşusuyla yatakta basan 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anne Zeynep Keleşoğlu, mahkemedeki ifadesinde “Oğlum komşumla beni yatakta gördü, kimseye söylemesin diye öldürdüm” dedi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha Keleşoğlu’nu öldürdüğü iddia edilen anne hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Oğlunu kaybeden baba, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek şikayetinden vazgeçti. Anne ifadesinde, “Oğlum komşumla beni yatakta gördü, kimseye söylemesin diye öldürdüm” dedi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha Keleşoğlu’nu öldürdüğü iddia edilen anne hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Zeynep Keleşoğlu hakkında, “çocuğu kasten öldürme” ve “kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla hazırlanan 4 sayfalık iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

YATAK ODASINDA CANSIZ BULUNDU

Baba İbrahim Keleşoğlu’nun müşteki olarak olarak yer aldığı iddianamede, 22 Kasım’da Zeynep Keleşoğlu’nun, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek oğlunu boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis memurlarının şüphelinin evine gittiği ve Necmi Talha’nın yatak odasında cansız bir şekilde yatar vaziyette bulunduğu anlatıldı. (İHA-AA)