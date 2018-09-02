Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kepçe eve girdi, avludakileri ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan kepçe, bir evin avlusuna girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

android-time 21:58 2 Eylül 2018
Haberler Gündem
Malatya’da kontrolden çıkan kepçe, bir evin avlusuna girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi 1.Kanal sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine hızla ilerleyen kepçe, kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Avlu duvarını yıkarak içeri giren kepçe, bu sıra bahçelerinde oturan Adile Yiğit (70) ile gelini Necla Yiğit (32) ve torunu Muhammet Yiğit'e (5) çarptı. Kazada kepçenin altına kalan Adile Yiğit olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken gelini ve torunu yaralandı. Kepçe içerisinde bulunan operatör E.Ö.'nün de hafif yaralandığı kazada olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

MALATYA'DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLEN KEPÇE, BİR EVİN AVLUSUNA GİRDİ. KAZADA AVLUDA BULUNAN 70 YAŞINDAKİ KADIN FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBEDERKEN GELİNİ VE TORUNU DA YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

MALATYA’DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLEN KEPÇE, BİR EVİN AVLUSUNA GİRDİ. KAZADA AVLUDA BULUNAN 70 YAŞINDAKİ KADIN FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBEDERKEN GELİNİ VE TORUNU DA YARALANDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

Malatya Sağlık İl Müdürlüğü UMKE ekipleri tarafından kepçe altına kalan yaşlı kadının cenazesi çıkartılırken nöbetçi savcı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin de kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLAR:İHA

FOTOĞRAFLAR:İHA

Bu arada görgü tanıkları, kazadan sonra kepçeyi sürdüğü ileri süren bir çocuğun olay yerinden kaçtığını iddia etti. Jandarma ekipleri görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda kepçeyi kimin sürdüğünü belirlemek için soruşturma başlattı.

Kazanın ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ta, olay yerine gelerek yetkililerden kazayla ilgili bilgiler aldı.

İHA

Son güncelleme: android-time 22:3602.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar