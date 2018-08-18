Kerem Dünya Barış Günü’nde evleniyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, nişanlısı Mine Alşan ile 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Ankara’da evleniyor. Kılıçdaroğlu ‘’Bana kalsa aile arasında bir nikah yapardık ama tercihi çocuklara bıraktık’’ dedi. 2009 yılından beri birlikte olan çift geçen yıl nisan ayında nişanlanmıştı.

Kerem ve Mine, nikah ve kokteyl için dağıtılan davetiyede, çiçek gönderilmemesini ve Türkan Saylan'ın ismi ile özdeşleşen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapılmasını istendiler Kerem ve Mine önceki gece Ankara'daki ünlü bir restoranda yemek yiyip evlilik planlarını da gözden geçirdi. Restoranın sahibi Osman İrmiş, genç çifte mutluluklar diledi.

GELİN TRABZONLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oğlunun evlilik haberini gazetecilerle paylaştı. Kılıçdaroğlu, ‘'Bana kalsa aile arasında bir nikah yapardık ama tercihi çocuklara bıraktık'' dedi. Kılıçdaroğlu, ‘'Bir gence ‘Nerelisin' diye sormuşlar ‘Henüz evlenmedim' cevabını vermiş. Bizim gelinimiz de Trabzonlu, onun dediği olur'' dedi.

Doktorasını Kore Üniversitesi’nde tamamlayan Kerem Kılıçdaroğlu, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Asya Çalışmaları alanında ders verdi. 2014 yılında hakkı olmasına karşın bedelli askerlikten yararlanmayan Kerem, doktorasının ardından uzun dönem askere gitti. Müstakbel gelin Mine Alşan ise, kimyager olarak özel sektörde çalışıyor.