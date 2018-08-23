600 yıl önce bir tek çivi veya yapıştırma malzemesi kullanılmadan yapılan eşsiz ahşap minberin cam koruması minbere vidalandı. Sosyal medyada eleştirilere neden olan koruma "keşke korumasaydınız" dedirtti.

Bursa Ulu Cami içinde bulunan ve ceviz ağacından inşa edilen 600 yıllık eşsiz minber bir ‘koruma’ felakete kurban gitti. Mimar Mehmet Berksan'ın paylaştığı fotoğraflar skandal olayı ortaya çıkardı. Büyük bir ustalık eseri olan ve tek bir çivi veya yapıştırma malzemesi kullanılmadan kündekâri tekniği (Birbirine geçme) ile inşa edilen minberin etrafına ziyaretçilerin dokunup zarar verememesi için bir cam koruma yapıldı. Ancak dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen cam koruma yakından bakanları hayrete düşürdü. Çünkü cam koruma bu eşsiz sanat eserine vida ile tutturuldu.

Ahşap oyma işlemeleri ve üzerindeki güneş sistemi haritasıyla bir benzeri daha bulunmayan tarihi minbere yapılan bu uygulama sosyal medyada da büyük tepki çekti. Mimar Mehmet Berksan skandal olayı ortaya twitter hesabından fotoğrafları ile paylaşarak, “Bursa Ulucami Minberi için uzaktan bakıldığında gayet modern bir yaklaşımla uygulanmış gibi görünen koruma camının detaylarına bakınca dehşete düşmek…” ifadelerini kullandı. Berksan devamında ise “Ben resim çekerken minbere hayran hayran bakan birisi bana ‘Abi adamlar çivisiz yapmış’ diyor. Bizimkiler de sağolsun vidaları basmış, eksiği gidermiş…” diye yazdı.

İşte skandalın fotoğrafları:

