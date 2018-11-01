KHK ile kapatılan Büyükerşen’in kurucu üyesi olduğu vakıf yeniden açıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kapatılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kurucu üyesi olduğu Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı, OHAL Komisyonu kararı ile yeniden açıldı.

OHAL İnceleme Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasını 23 Temmuz 2016'da yayımlanan 667 sayılı kanun hükmünde kararname ile kapatılan Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı'nın, yeniden açılmasına karar verdi.

ADALET GEÇ DE OLSA YERİNİ BULDU

Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı'nın tekrar açılması kararını değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, vakfın kapatılmasının ardından uzun süren bir hukuk mücadelesi verdiklerini söyleyerek, “Sonunda adalet geç de olsa yerini buldu” dedi.

CHP'li Çakırözer, kararı Eskişehirliler ile paylaşırken, “Adalet geç de olsa yerini buldu. Eskişehirli öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi için barınma ve burs imkânı sağlayan bu vakfın yeniden hizmete açılması hepimiz için sevindirici” ifadelerini kullandı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'DE VAR

Eskişehir Eğitim ve Öğretim Vakfı'nın 1970 yılında İstanbul'da yükseköğrenim yapan ve yapacak olan Eskişehirli gençlerin barınması, ihtiyaç sahiplerine burs vermek amacıyla kurulduğunu belirten Çakırözer, vakfın yöneticisi olarak Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odaları, Eskişehir Belediyesi ve Eskişehir İl Özel İdaresi gibi tüzel kişilerin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Eskişehir Valisi, Osmangazi ve Anadolu Üniversitelerinin rektörleri gibi il protokolünün de olduğu bilgisini verdi.

“İLLEGAL OLUŞUMLAR İÇİNDE HİÇBİR ZAMAN YER ALMADIK”

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Hoşcan, vakfın kapatılma kararına karşı Çakırözer ile birlikte OHAL inceleme Komisyonu'na başvurduklarını belirterek, “Vakfımız kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir cemaat veya illegal oluşumların içinde olmamış, ülkemizin, devletimizin birliğine, kardeşliğine kast edecek olayın içinde yer almamıştır. Kurucu gerçek ve tüzel kişilere baktığımızda bu durum çok net anlaşılacaktır. 1970 yılından beri faaliyette olan bir eğitim vakfıyız. Sadece fakir öğrencilere gelirimiz oranında burs veriyorduk. Doğrular geç de olsa yerini buluyor. Vakfımızın yeniden açılmasında emeği geçenlere, burs verdiğimiz öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum. OHAL Komisyonu Başkanı ve üyelerine de geç de olsa haksızlığı gideren kararları için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.