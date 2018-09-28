“Kıbrıs’ı fethetti” dekan olamadı

ODTÜ İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi’nin (İİBF) dekanlığı için akademisyenler arasındaki “tavsiye” seçiminde, “Ayşe tatile çıksın” sözündeki Kıbrıs Barış Harekatı’nın 'şifre ismi' Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata 53 oy, Prof. Dr. Ramazan Sarı 20 oy aldı. Rektör, dekanlığa 2 defa “akademik yetersizlik” gerekçesiyle fakülteye kabul edilmeyen Sarı'yı atadı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) uzun süredir devam eden bir uygulama var. Fakülte dekanlığı için akademisyenler kendi aralarında seçim yapıyor ve seçim sonucu rektörlüğe bildiriliyor. Rektörlük de seçim sonuçlarını geçerli veri olarak kabul ederek seçilen kişiyi dekanlığa atıyor.

EN ÇOK OYU ALDI AMA

İİBF’nin dekanlık seçimleri Ocak 2018'de gerçekleştirildi. Seçimlerde Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ve Prof. Dr. Ramazan Sarı yarıştı. Ayşe Güneş Ayata 53, Ramazan Sarı ise 20 oy aldı.

Aylardır ODTÜ'de İİBF dekan ataması bekleniyordu. Atama geçen hafta gerçekleşti ve dekanlığa 20 oy alan Ramazan Sarı atandı.

“AKADEMİK YETERSİZLİK” NEDENİYLE

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Ramazan Sarı'nın 2 defa fakülteye akademisyenlik için başvuru yaptığını ancak “akademik yetersizlik” nedeniyle kabul edilmediğini duyurdu. Çıray, “Artık yetişemiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata kimdir?

ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunu olan Ayşe Güneş Ayata, yüksek lisansını İngiltere'de tamamladı. Doktorasını da İngiltere'de kent üniversitesinde yapan Ayata, doçentlik ve profesörlük unvanlarını mezun olduğu ODTÜ'de tamamladı. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olan Ayata, 1994-2000 yılları arasında İİBF'nin dekan

yardımcısıydı. 2011-2014 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ayata, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Wissenschaftszentrum Berlin, Manchester Üniversitesi ve Paris EHESS'te misafir öğretim üyesi.

Prof.Dr. Ramazan Sarı kimdir?

Dekanlık öncesinde ODTÜ İşletme Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ramazan Sarı, daha önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeydi. Sarı, İspanya Eğitim Bakanlığı CISC birimin açıkladığı Türkiye'nin en başarılı 2 bin bilim insanı sıralamasında ilk 500'deydi.