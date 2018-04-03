Kıbrıslı eski bakanın oğlu intihar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu 33 yaşındaki Çetin Öztoprak İstanbul'da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde ölü bulundu. Ruhsatsız tabancasıyla intihar ettiği öne sürülen Öztoprak'ın 2015 yılından beri İstanbul'da yaşadığı ortaya çıktı.

İddialara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu 33 yaşındaki Çetin Öztoprak 2015 yılından beri İstanbul’da yaşıyordu.

Bir internet firmasının CEO’luğunu yapan Çetin Öztoprak’tan üç gündür haber alanamayan komşusu Cansu Özdemir ve arkadaşları rezidans yönetimine haber verdi. Site yönetimi gece saat 23.30 sıralarında çilingir yardımıyla daireye girdi. Güvenlik görevlileri ile daireyi gezen yöneticiler, yatak odasında Çetin Öztoprak’ı yanında bir tabanca ile kanlar içerisinde buldu. Olayın şokunu atlatan güvenlik görevlileri polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztoprak’ın intihar ettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerin ardından bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Çetin Öztoprak’ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Öztoprak’ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

Yapılan incelemelerde Öztoprak’ın geçtiğimiz Pazar Günü’nden beri telefonuna cevap vermediği öne sürüldü. İntiharda kullanılan silahın yapılan incelemesinde ruhsatsız olduğu iddia edildi.