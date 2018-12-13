Kılavuz tren nedir? Kılavuz tren neden oradaydı, kaza neden oldu?

Ankara'daki kazayla gündeme gelen kılavuz tren ne anlama gelir? Kılavuz tren neden oradaydı? Kılavuz tren hakkında birçok detay merak konusu, ilave güvenlik tedbiri olarak işletilen kılavuz tren hakkında merak edilenler...

Kılavuz tren ne anlama geliyor, kılavuz tren neden oradaydı konusu Ankara’daki tren kazasıyla merak edilmeye başlandı. TCDD Şebeke Bildiriminde kullanılan kısaltma tanımlarına göre kılavuz trenin anlamı şu şekilde verilmiştir.

KILAVUZ TREN NEDİR?

İlave bir Emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen tren.

KAZANIN NEDENİ: SİNYALİZASYON YA DA TELSİZLE EKSİK İLETİŞİM

Hızlı Tren kazasıyla ilgili Habertürk TV'ye değerlendirmede bulunan Kubilay Kaptan şunları söyledi: Asıl trenin o saatte normal seferini yaptığını düşünürseniz demek ki yerinde olmaması gereken şey kılavuz tren. Kılavuz trenin orda bulunurken bu hattaki asıl trenin yola çıkması anlaşılır gibi değil. Bunun da nedeni ancak şöyle olabilir ya sinyalizasyon kazası var ya da zaten sinyalizasyon çalışmaları devam ederken çok ender şekilde yapılır, telsizle bildirilir yol açık, yol kapalı diye. Sinyalizasyon zaten çalışmıyorken telsizle gerektiği kadar iletişim kurulamamış, ve her iki tren de birbirinden bağımsız, birbirinin haberi olmayacak şekilde yola çıkmış.

KILAVUZ TREN YANLIŞ YERDE MİYDİ?

Uzmanın açıklamarına göre; Kılavuz tren ana hattaki trenin sefere çıkmasından önce hatta bir sorun var mı, bir problem var mı? ya da sinyalizasyon çalışmaları devam ediyorsa acaba bunlar doğru işliyor mu diye kontrol amacıyla çıkarılır ve işini tamamladıktan sonra merkez odasına yeşil işaretiyle onay verilir ve daha sonra asıl tren yola çıkar.