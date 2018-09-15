Kılıçdaroğlu: ‘Alın teri dökenler endişe duyuyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İznik'te halkla buluşma programına konuştu.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ankara´dan karayoluyla Bursa’nın İznik ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu´nu, Yenişehir-İznik yolu üzerinde CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, parti mensupları ve vatandaşlar karşıladı.

KORUMALAR KAZA GEÇİRDİ

Bu arada, Orhangazi ilçesinde bir programa katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun ekibinde yer alan iki koruma, 16 NJD 01 plakalı otomobil ile kent merkezinden ilçeye gitmek için yola çıktı. Korumalar, Gedelek Kavşağı´nı geçtikten yaklaşık 200 metre sonra yol kenarında emniyet şeridinde aracı park etti. Bu sırada arkadan gelen İran plakalı bir TIR, korumaların açtığı otomobilin kapısına çarptı. İki koruma, kazayı yara almadan atlattı.

İznik’te STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu coğrafya ranta teslim edilirse hepimiz kaybederiz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Az önce konuşurken bir dostumuz dedi ki buradan arsalar aldılar. Ranta teslim etmemek kaydıyla gelip alsınlar. Alabilirler.

Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye huzurlu bir Türkiye’dir. Karnımız nasıl doyacak? İki şekilde doyar. Çalışır üretir kazanırız karnımız doyar. Bizim inancımızda da alın teri en değerli kavramdır. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur.

Alın teri dökmeden bir köşede oturursunuz. Elinizde viski bardağınız vardır. Paranız vardır. Bu da başka bir kazanma yöntemidir. İşçi yok işveren yok. Krediyi nasıl ödeyeceğim yok.

Türkiye son 16 yılda bu adamlara teslim edildi. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Alın teri dökenler bu ülkeden endişe duyuyor. Ama bu adamlar duymuyor. Çünkü dolarları var.

Hepimiz zeytin , buğday ekersek iflas ederiz. Ne ekeceğiz? Bütün gelişmiş ülkeler planlama yapıyor. Herkes ekiyor. Herkes kazanıyor. Bir ülkede planlama varsa, herkes eker, herkes alın döker herkes kazanır.

Hollanda’nın toprağı Konya’dan küçük. Tarım ithalatı bizim 5 katımız. O planlama yapıyor. Böyle bir düzenleme var mı Türkiye’de?

Tarım niye önemli? Evinize buzdolabı televizyon almayabilirsiniz. Ama günde 3 kez yemek yemek zorundasınız.

İznik’teki çiftçinin rahatsız olduğunu biliyorum. CHP’li belediye başkanlarının büyükşehir olduğu yerlerde çiftçiler hiç şikayetçi değil. Çiçek mi alınacak? Hemen gidilir çiçek üreticilerine, kooperatif kurulur herkesin çiçeği alınır. Herkes kazanır’