Kılıçdaroğlu: Çankaya’da Karşıyaka’da konuşmak kolay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Kadın Kolları toplantısında konuştu. Çankaya'da Karşıyaka'da konuşmanın kolay olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Birilerinin kadınsa evde otursun dediklerini biliyoruz. Kadının nasıl çalıştığını hepimiz biliyoruz. Kadını kendi kulu kölesi gören bir anlayış var. Bu anlayışı hep birlikte yıkacağız." dedi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları;

“Ben her evin kapısını çalıp giremem ama kadınlar her evin kapısını çalıp girerler. Aile sigortasının özü yoksul hanelerde kadının banka hesabına her ay belle bir paranın yatmış olmasıydı. Neydi felsefemiz sağ elin verdiğini sol elin görmemesiydi. Yoksulsa kadının banka hebasına bir para yatacak, çocuk için para yatacak. Hakkı hukuku ve adaleti bu toplumun her bireyine getirmek zonundayız. Her yere gireceğiz her yere.

Ankara Çankaya’da veya İzmir’de Karşıyaka’da konuşma yapmak kolaydır. Onların siyasi görüşlerine saygı göstermek zorundayız, Saadet Partili olabilir İYİ partili olabilir, ÖDP’yi olabilir. Çalışmak isteyen kadınlarda işsizlik var. Kadın olunca iş yok. Çalışan kadınların yüzde 47’si sigortasız çalışıyor. Aile sigortası işte bunun için. Lütuf değildir sosyal güvenlik. Kadınların üstlendiği görev erkeklere göre iki kat daha fazla. Sizin sorumluluğunuz erkeklere göre daha fazla. Aileyi ayakta tutan kadındır, çocuğu güçlendiren annedir. Türkiye’yi de geleceğe hazırlamak zorundasınız siz.

Birilerinin kadınsa evde otursun dediklerini biliyoruz. Kadının nasıl çalıştığını hepimiz biliyoruz. Kadını kendi kulu kölesi gören bir anlaşış var. Bu anlayışı hep birlikte yıkacağız.

2019’da önümüzde iki seçenek var; 2D. Demokrasi istiyorsak hep birlikte çalışacağız. 2019’da en az yüzde 60’lık bir demokrasi gerçeğini ortaya çıkarmak zorundayız, bu ülkenin her kısmı demokrasiyi savunuyor. AK Partili kardeşlerim, MHP’li kardeşlerim demokrasiyi savunuyorlar. Bu topraklarda yaşamak istiyorsak huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzurun yolu demokrasiden geçiyor.

Dikta rejimi ne demek ben her şeyi biliyorum? Bunun adı kölelik düzeni, biz yurttaşlık istiyoruz. Yurttaşlar arasında ayrım olmasın istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz. Bayrağımız vatanımız bir. Üniversitelerin bilgi ürettiği bir Türkiye istiyoruz. Bunu yapacak olanlar kadınlardır.”