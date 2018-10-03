Kılıçdaroğlu Çanakkale´de

Çanakkale’ye bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere özel uçakla gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanından partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, buradan Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi’ne geçti. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle merkezde kalan yaşlılarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na, merkez sakinlerinden Fatma Soy (45), torununa götürmesi için el yapımı oyuncak hediye etti. Hediyeyi alan Kılıçdaroğlu, Fatma Soy´a teşekkür etti. Kılıçdaroğlu’na ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP´li Ülgür Gökhan, CHP´il belediye başkanları, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti. Merkez yetkililerinden bilgi alan Kılıçdaroğlu´nun ziyareti daha sonra basına kapalı devam etti.
Buradaki ziyaretini tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Çanakkale Belediyesi Ata´m Kreş ve Çocuk Merkezi’ne geçti. Kreş girişinde çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, çocukları sevdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu’nun kucağına aldığı 3 yaşındaki Hira Gökdemir ağlamaya başladı. Minik Hira, görevliler tarafından alındı.
Basına kapalı devam eden ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Biga ilçesine geçecek.
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.