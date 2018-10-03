Kılıçdaroğlu’ndan enflasyon eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon rakamlarıyla alakalı, “1 aylık enflasyon yüzde 6.3. Enflasyon, gazetelerde fiyat artışı demektir. Enflasyonun anlamı bütün zamlarının faturasını millet ödeyecektir, enflasyon budur. Sanayici dışarıdan mal getirir dolar, TL karşısında yükselmişse sanayici kârını ekler toptancıya verir, toptancı üzerine kârı ekler esnafa, esnaf kârı ekleyip size satar. Faturayı en son alıcı öder. Sonuçta, enflasyon ve bütün zamların faturası millete çıkıyor” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Biga Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu. Enflasyon rakamlarına değinen Kılıçadaroğlu, “Bugün enflasyon rakamı açıklandı. 1 aylık enflasyon yüzde 6.3. Enflasyon, gazetelerde fiyatı artışı demektir. Enflasyonun anlamı bütün zamların faturasını millet ödeyecektir, enflasyon budur. Sanayici dışarıdan mal getirir dolar, TL karşısında yükselmişse sanayici kârını ekler toptancıya verir, toptancı üzerine kârı ekler esnafa, esnaf kârı ekleyip size satar. Faturayı en son alıcı öder. Sonuçta, enflasyon ve bütün zamların faturası millete çıkıyor. Oturup, kriz falan yok diyorlar. Nereden baktığınıza bağlı. Sarayda kriz yok. Elektrik, doğalgaz parası yok. Bunları kabul etmiyorlar. Una, süte, bilmem ne muzu ona da para yok. Mutfakta bir eksiğimiz var mı diye soruyor, dolaplar tıka basa dolu. Doğru sarayda kriz yok. Sarayın beslemeleri var. Yani koşulsuz saraya uyanlar. Bunlar dolar bazında ihale alıyorlar. Bunların tamamı sarayın adamları. Dolar çıktıkça bunlar kazanıyor. Bunlarda da kriz yok. Sabah kalkıp, akşam yatıp inşallah dolar yükselir diye dua ediyorlar. Vatandaşın mutfağında kriz değil, yangın var” diye konuştu.

“Bahar müjdesini tüm dünyaya vermek durumundayız”

Önlerinde yerel seçimlerin olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Hep beraber çalışacağız ve uğraşacağız. Çanakkale'nin il ve ilçelerin tamamında baharı getireceğiz. Bir bahar müjdesini tüm dünyaya vermek durumundayız. Bunu el birliği ile yapacağız. Ülkeyi bu hale 16 yılda getirdiler. Şimdi, ekonomide kriz çıkınca bunu dış güçler yaptı dediler. Memleketi sen mi yönetiyorsun, dış güçler mi yönetiyor. Dış güçler yönetiyorsa senin sarayda ne işin var. Çekil o zaman dış güçlerle biz mücadele ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl mücadele ettiyse biz de aynı mücadeleyi yaparız” açıklamasında bulundu.

“Dışarıda özür diliyor, içeride aslan kesiliyor”

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet veren Amerikalı global yönetim danışmanlığı firması Mckinsey’in 16 bakanlığı denetlemesi ile alakalı da konuşan Kılıçdaroğlu, “Dış güçlere memleketi ihale edeceksin, dış güçler bunu yaptı diyeceksin, sonra dönüp, bir Amerika firması olan Mckinsey şirketiyle anlaştık diyeceksin. Hani sen dış güçlere karşıydın. Niye Amerikalılara gittin. Firma Türkiye'nin 16 bakanlığını denetleyecekmiş. Bütün mali bilgileri alacakmış. O bilgileri vereceğiz Amerikalılara, yani dış güçlere Erdoğan'ın deyimiyle ezanımıza, camilerimize saldıranlara bu bilgileri vereceğiz. Dışarıda başka içeride başka konuşuyor. Dışarıda özür diliyor, içeride aslan kesiliyor. Bu kadar korkak aslan görmedim. Dışarıya gidince sesin soluğun çıkmıyor, doğru dürüst konuşamıyorsun kapı arkalarında yalvarıp, yakarıyorsun bize borç para verin diyorsun. Türkiye'yi tefecilere teslim ettiler. Londra'ya, New York'a, Berlin'e, Washington'a para istemeye gidiyorlar. Borç alan emir alır. Faizi yükseltmezsen sana para vermeyiz diyorlar. Emredersin dedi, faizi 3 kat yükseltti. Sarayın bir günlük harcaması 1 milyon 600 bin lira. Birde yetmedi uçak aldılar. Uçağın bir günlük harcaması eski parayla 1 trilyon 800 milyar lira. İster bin ister binme o parayı vereceksin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplu açılış töreninde kurdele kesmek yerine, kurdele düğümü çözüldü. Biga Belediyesi tarafından yaptırılan halk pazarı, katlı otopark ve hal binası 22 milyon liraya mal oldu.

İHA