Kılıçdaroğlu: ‘Sistem mistem hepsi hikaye tek adam rejimindeyiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kuruluş Yıldönümü programında konuştu. Kılıçdaroğlu AKP hükümetine yüklenerek, "Sistem mistem hepsi hikaye tek adam rejimindeyiz. Hani bizim meşhur bir lafımız vardır vatandaş der ya 'Ayranı yok içmeye...' gerisini siz getirin. Bunların geldiği, Türkiyeyi getirdikleri nokta bu arkadaşlar." dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti;

“Dördüncü devrime hazırlanmaktayız. Çağdaş demokrasiyi savunuyorsak güçler ayrılığı ilkesini Türkiye’ye getirmek zorundayız. Baskı kuran, terör estiren değil, halkın isteğini yerine getiren bir devlet yönetimini getirmeliyiz. Yargı bağımsızlığını sağlamalıyız.

Yargı önünde herkes eşittir. Hukuk sistemimizi darbe hukukundan ayıracağız. Biz demokrasiyi 81 milyon için savunuyoruz. Yeni kurulan bir partiye 15 milletvekili verdik, demokrasi için.

10 yılda geldiğimiz nokta; süratle hanedanlığa yönelen bir devlet yönetimi var. Türkiye’de 20 Temmuz’da bir sivil darbe yapıldı. OHAL İlan edildi. Yurtdışına aile boyu çıkışı yasaklananlar, gazeteciler hapishanelere dolduruldu.

Bir kişi, darbe girişimini Allah’ın lütfu olarak niteliyorsa, ondan haberdar olduğunu gösterir.

Bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi vermek zorundayız. Sistem mistem hepsi hikaye tek adam rejimindeyiz.

Bakın tek adam rejiminin 6 temel özelliği var;

1- Bu rejimde tek adam her şeye hakimdir.

2 – Tek adama kendini devlet de benim, millet de benim diye ortaya çıkar.

3 – Hiçbir mahkeme tek adamın fikrini almadan karar veremez. Karar bir yerden alınır, mahkeme onu yerine getirir.

4- Tek adam vatandaştan topladığı verginin hesabını vermez. Bir şey yapacaksa onu da lütuf olarak sunar. Bu yurttaş kimliğinin yok edilmesi anlamına gelir.

5- Medya halkın gözü, kulağı ve sesi olmalıdır. Medya tek adam rejiminde, tek adamın sesi, kulağı ve gözü olmaktadır.

6- Tek adam rejiminde, eğer ülkeyi uçurumun kenarına getirirse bir dış düşman arar ve bütün suçu ona yükler.

Tek adam rejimini yok etmeliyiz. Biz bu mücadeleyi Kuvai Milliye ruhuyla yapacağız. Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırdığımızda CHP görevini yerine getirmiş olacak.

16 yılda vatandaştan katrilyonlarca vergi topladılar, yetmedi. Devletin kurdukları fabrikaları sattılar. Telekom’u sattılar bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunacağız. Devleti milyonlarca lira borca soktalur bir de gittiler dışarıdan milyonlarca lira borç aldılar. Türkiye bu bataktan nasıl çıkar? Bunu da ortaya koyacağız. Bunu da 13 madde ile ortaya koyduk.

Bunlar kul hakkı yiyorlar. Bir de vatandaşa tasarruf yapın diyorlar.

Şu düzenledikleri şeye bakın. 30 Ağustos dolayısıyla. Ejder meyveli smotii, efuli liçi meyvesi eşliğinde, aluevera (vallahi dilimiz de dönmüyor ama neyse idare edin), pataşur zencefilli bilmem ne… Hani bizim meşhur bir lafımız vardır vatandaş der ya ‘Ayranı yok içmeye..’ gerisini siz getirin. Bunların geldiği, Türkiyeyi getirdikleri nokta bu arkadaşlar.”