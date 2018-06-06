‘Erdoğan, neden o konudan hiç bahsetmiyor?’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de STK temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ekonomiden hiç bahsetmiyor. Neden bahsetmiyor. 16 yıldır ülkeyi yöneten adam ülkenin geleceği ile ilgili tek kelime edemiyor. Çünkü söyleyeceği hiçbir şey yok. Çünkü 'deniz' bitti. Ekonomiyi düzelteceğim dese '16 yıldır sen batırdın' diyecekler. Bunu çok iyi biliyor. Sen 24 Haziran'dan sonra hiçbir şey açıklayamazsın çünkü 24 Haziran'dan sonra sen olmayacaksın." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu buradaki programın ardından Bozkurt Esnaf Buluşması’na katılacak, daha sonra da Gebze’de STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından satır başları:

Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiden hiç bahsetmiyor. Neden bahsetmiyor. 16 yıldır ülkeyi yöneten adam ülkenin geleceği ile ilgili tek kelime edemiyor. ülkenin geldiği hazin duruma bakın. ’24 Haziran’dan sonra sonra anlatacağım’ diyor. Neden şimdi anlatamıyor? Çünkü söyleyeceği hiçbir şey yok. Çünkü ‘deniz’ bitti. Ekonomiyi düzelteceğim dese ’16 yıldır sen batırdın’ diyecekler. Bunu çok iyi biliyor. Sen 24 Haziran’dan sonra hiçbir şey açıklayamazsın çünkü 24 Haziran’dan sonra sen olmayacaksın.

Konuşunca batıyı asıyor, kesiyor sonra ayaklarına gidiyor borç istiyor. Kendisi gidiyor sonra Mehmet Şimşek gidiyor. Dolarla borç alıyorlar. O ülkelere hemen çıkarıp vermiyor parayı. ‘Önce şartlarımızı yerine getir’ diyor. ‘Faizleri arttır’ diyor. Geliyor içeride bağırıyor ‘faiz çok yüksek’ Türkiye dünyada en yüksek faizle borç alan ülkesi. Türkiye’yi bu borç ve faiz batağından kurtarmamız gerekiyor.

Türkiye bu duruma nasıl geldi? Dünyada planlama diye bir şey var. Ülkeler 50 yıl 100 yıl sonrasını hesap ederek hareket ediyorlar. Biz Devlet Planlama Teşkilatını kapattık. Önümüzü göremiyoruz. Sandığa giderken nasıl bir gelecek istediğimizi düşünerek oy kullanacağız. Siz 50 yıl sonrasının planlamazsanız sizi başkaları yönetir.

Bugün Türkiye’ye ‘sen tarım yapma üretme’ diyorlar. Batılı ülkeler Türkiye’yi kim besleyecek diye aralarında yarışıyor. Mercimek ithal, nohut ithal, fasulye ithal, saman ithal Türkiye’de üretimi bitirdiler.

Biz bölgemizde nasıl güçlü, saygı duyulan bir ülke haline geleceğimizi planlıyoruz. Bunu bizden başka planlayan da yok bunu açıkça söylüyorum.

Şimdi bilişim çağındayız eğer bu çağı yakalayamazsak sanayi devrimini yakalayamayan Osmanlı İmparatorluğu gibi oluruz. Sanayi devrimini ancak Cumhuriyet döneminde yakalayabildik.

‘Para yok diyorlar’ yalan. Para var. Paranın kaynağını söyleyeceğim. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, AKP iktidara gelene kadar görev alan bütün hükümetler 713 milyar dolar harcamışlar. Bu parayla Karakaya ve Atatürk gibi onlarca baraj, Kıbrıs Barış Harekatı ve yüzlerce fabrika yapılmış. Son 14 yılda ise 2 trilyon 64 milyar dolar harcanmış. Ne yapıldı o parayla? Baraj mı yaptılar, Telekom gibi şirket mi kurdular? Hayır. Yol yaptılar, köprü yaptılar. Eyvallah hiç itirazımız yok. Hükümet elbette yol yapacak köprü yapacak . Sadece şunu sorduk ‘bu yolu bu köprüyü kaç paraya yaptın?’ Biz bunu sorunca kıyamet koptu. ‘CHP yol yapmamızı istemiyor’ diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Kendi cebinizden yapıyorsanız eyvallah ama milletin parasını harcıyorsanız biz bunun hesabını sorarız. Milletin her kuruşunun hesabını sormak bizim boynumuzun borcu.