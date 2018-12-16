Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Twitter’dan Kaşıkçı cinayetini sordu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki soru yöneltti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Mesajına “Erdoğan’a iki soru sordum hala cevap yok! Ama sormaya devam edeceğim” diye başlayan kılıçdaroğlu, birinci sorusunda, “2 Ekim günü iki ayrı uçakla İstanbul’a gelen, geldikleri gün Cemal Kaşıkçı’yı Başkonsolusluk binasında katleden ve aynı günün gecesinde Türkiye’den ayrılan 15 kişi neden sorgulanmadı? Üstelik bunların hiçbir diplomatik dokunulmazlığı yoktu ve cinayete ait ses kayıtları elindeydi” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu ikinci sorusunda ise, “Cinayetin en önemli isimlerinden Suudi Arabistan Başkonsolosu El Uteybi’nin 16 Ekim günü Türkiye’den ayrılmasına neden izin verdin? Bu iki sorunun cevabını sadece ben değil Ak Partili kardeşlerim de merak ediyor” dedi.