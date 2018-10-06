Kılıçdaroğlu’ndan McKinsey sorusu: Damat koltuğunda kalacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Aydınlanma Buluşması'nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın "Mc Kinsey açıklamasını" hatırlatan Kılıçdaroğlu, "O sözleşmeye imza atan damat koltuğunda kalacak mı, kalmayacak mı? Bu sözleşmeyi kaça yaptınız? Kaç milyon dolar ödeyecektiniz?" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Eskişehir’i sadece Türkiye’nin değil dünyanın bir markası haline getiren hocamız aramızda kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Eskişehir’e büyük hizmetleri var hocamızın bu nedenle Eskişehir hocam sizin diyoruz.

‘VATANDAŞIN MUTFAĞINDA YANGIN VAR’

Erdoğan bugün Kızılcahamam’da konuştu. Benim için diyor ki kriz diyor, bir kere ekonomi öğren diyor. Ama şu Allah’ın hikmetine bakın 16 dakika önce aynı konuşmada “Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum. Allah aşkına ben bu adama ne diyeyim. Erdoğan’ın önünde prompter var onu okuyor. Öncesinde okusa baksa bu ne arkadaşlar diye sorar ama onu da yapamıyor. Ben rahatlıkla diyorum ki kriz var. Kriz var mı yok mu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Vatandaşın mutfağında yangın var. Oraya bakacaksın

Kriz yok diyor, ne demek yok. Krizin göbeğindeyiz, daha başındayız. Çarşıya pazara daha yansımadı. Kriz var mı o zaman göreceğiz. Bunları dış güçler yapıyor. E sen ne yapıyorsun? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Dış güçler mi yönetiyor? Dış güçler yönetiyorsa düş yakasında milletin.

“DAMAT KOLTUĞUNDA KALACAK MI?”

O sözleşmeye imza atan damat koltuğunda kalacak mı, kalmayacak mı? Bu sözleşmeyi kaça yaptınız? Kaç milyon dolar ödeyecektiniz?

Açılan bütün tazminat davalarını kazandım. Militan hakimler aleyhimde karar veriyor. Ama sözüm söz o hakimlerden hesap soracağım. Militan hakim tayin edeceksin, o hakim oturacak bizim avukatı bile dinlemeden para cezası kesecek.İstediğin kadar para cezası kes. Bir adım yolumdan dönersem namerdim.

Man adası bütün belgeler doğrudur, hepsinin orjinali mahkemeye verilmiştir. Buna rağmen ceza verdiler. Hepsinin hesabını soracağım. Hala 15 milyona ilişkin yanıt vermediler. Hepsinden hesap soracağız. Normalde davaları mahkemelere sistem dağıtır. Benim davalarımın bakılacağı mahkemeler ise sabit.

“Kılıçdaroğlu hak yemez, milletin malına göz dikmez”

Gene bugün SGK’yı batırdın demiş. Ya ben Cumhurbaşkanlığı yapmadım, bakanlık yapmadım bir kurumda Genel Müdürlük yaptım. Bir açığımı bulmak için tam 10 yıl müfettiş atadılar ama bulamadılar. bulamazsın kardeşim. Bulamazsın çünkü Kılıçdaroğlu hak yemez, milletin malına göz dikmez. Dahası Salı günü gelecek.

Salı günü söylemiştim. Sen de haysiyet onur varsa o anlaşmayı iptal et, uçağı iade et demiştim. Bir kısmını yaptı, şimdi sıra uçakta. Katar seni seviyorsa gelsin öğrencilere yurt yapsın. Bir daha söylüyorum sende haysiyet, namus varsa o uçağı iade edersin.