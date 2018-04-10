Kılıçdaroğlu’ndan Anayasa Mahkemesi’ne Berberoğlu çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları;

“Siz de biliyorsunuz ben de biliyorum; Şeker vatandır vatan satılmaz.

Hangi partiden olursa olsun, CHP gurubundan seksen milyona sevgilerimizi gönderiyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk Fevzi Çakmak olmak üzere bütün büyüklerimize en içten rahmet dileklerimizi iletiyoruz.Siyasi partilerin temel görevi kavga atmak değildir. Var olan sorunları çözmek Türkiye’ye çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmaktır. Biz kavgadan gerginlikten yana değiliz.

460 aile var Pendik’te tapu sorunu olan, Kartal Belediyesi’nde de böyle bir sorun vardı çözüldü, hatta törene ben de katıldım. Pendik’i önümüzdeki seçimlerde bize verin size sözüm söz altı ayda tapularınızı alacaksınız.

Ankara’daki beylerin siyaset anlayışında vatandaşın derdini çözmek yok, cebimi nasıl doldururum endişesi var.

Bir milletvekilimiz Enes Berberoğlu 301 gündür içeride esir. Önce müebbete hapis ettiler. Ya arkadaşlar ne yapırsunuz siz? Hakim arkadaşlara soruyorum ve Anayasa Mahkemesi üyelerine bir çağrı yapıyorum. Adalet aramamıza engel oluyorsunuz kararınızı verin. Şimdi suç yoktur diyemiyorsanız suçludur deyin. Anayasa Mahkemesi’nin başkan ve üyelerine özellikle istirham ediyorum. Milletvekilleri hapse atılmaz. 20 Temmuz darbesnden sonra 15 Temmuz’u fırsata çevirdiler. Yargı korkuyor, avukat korkuyor, üniversite hocası korkuyor. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. “