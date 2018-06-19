Kılıçdaroğlu Halk Arenasın’da: Bu korku 24 Haziran korkusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'de gerçekleştirdiği Halk Arenası programına konuk oldu. Program başında çıkan olayları değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bu 24 Haziran korkusu. 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağız bunun korkusu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, usta gazeteci Uğur Dündar’ın Halk TV’de gerçekleştirdiği Halk Arenası programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, program öncesi alanda miting yapan ve provokatif hareketlerde bulunan AKP’liler için şöyle konuştu;

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“24 Haziran korkusu. 25 Haziran’da güzel bir Türkiye’ye uyanacağız bunun korkusu. Birlikte yaşamak, kavgasız yaşamak hepimizin hakkı. Huzur içinde yaşamak hepimizin hakkı. Ama bir dikta yönetimi ben izin vermek istemiyorum diyor. Onun militanları gelip engellemeye çalışıyor. Bu ayrıca Uğur Dündar’ın gücünü de gösteriyor.

Arzu edenler gelsinler Uğur Dündar’ın sorularına cevap versinler. İstedikleri kadar engellesinler feriştahları gelse engelleyemezler.”