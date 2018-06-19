Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a ‘Bay Kemal’ yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine Bay Kemal demesine, "Benim karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Bakalım kim daha bilgili. Kimin ufku daha geniş. Biz 21. yüzyılın güçlü Türkiye'sini kurmak istiyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV’de yayınlanan ve usta gazeteci Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bay Kemal ve Bay Muharrem diyerek konuşmasına yanıt verdi.

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“CESARET EDEMİYOR”

Kılıçdaroğlu, “Şimdi ben ona ne söyleyeyim? Ne derse desin bu kaybedeceğini gösteriyor. Kısır tartışmalara bizi çekmek istiyor. Ben kısır tartışmalara girmeyeceğim. Ben bu ülkeye umut vadediyorum. O bana Bay Kemal diyor. Başımın üstüne ne derse desin ama özgüveni varsa çıkar karşıma konuşur.

Benim karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Bakalım kim daha bilgili. Kimin ufku daha geniş. Biz 21. yüzyılın güçlü Türkiye’sini kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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BAY ERDOĞAN

“Herkesin kandırdığı bir insan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamaz. Kendisine de Bay Erdoğan diyor olabilir, dua edelim Bayan Erdoğan demedi.”