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Son dakika… Kılıçdaroğlu ile Akşener buluşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırlayacak. Gündemde Akşener'in geçtiğimiz hafta 'Millet İttifakı' liderlerine yaptığı 'parlamenter sisteme dönüş' anlaşması var.

android-time 08:23 4 Haziran 2018
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Son dakika… Kılıçdaroğlu ile Akşener buluşuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırlayacak. Gündemde Akşener'in geçtiğimiz hafta 'Millet İttifakı' liderlerine yaptığı 'parlamenter sisteme dönüş' anlaşması var.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta, 24 Haziran sonrası parlamenter sisteme dönüşle ilgili yol haritasını belirlemek için ittifak yaptıkları muhalefet partisi liderlerine toplantı çağrısı yapmıştı.

İLK GÖRÜŞME KILIÇDAROĞLU İLE

Akşener’in yaptığı çağrı sonrası ilk görüşme bugün gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ağırlayacak.

Ziyaret sonrası ortak bir açıklamanın yapılması bekleniyor. İYİ Parti liderinin CHP’nin ardından Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi de ziyaret edeceği öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 09:0104.06.2018
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